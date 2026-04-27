Prenotare oggi costa il 30% in meno rispetto a marzo eppure il portafoglio piange La nuova strategia delle compagnie aeree che tagliano il costo del volo ma trasformano ogni bagaglio e ogni comfort in un lusso a caro prezzo

Negli ultimi mesi, il costo dei voli ha subito variazioni significative: prenotare oggi costa circa il 30% in meno rispetto a marzo, ma molti passeggeri continuano a lamentarsi di spese impreviste e costi nascosti. Le compagnie aeree hanno adottato nuove strategie, riducendo i prezzi dei biglietti ma aumentando i costi per servizi aggiuntivi come bagagli e comfort a bordo, che vengono spesso considerati come opzioni a pagamento. Mentre le notizie inizialmente indicavano aumenti dei prezzi causati da tensioni internazionali, l’andamento del mercato sembra aver invertito rotta.

I l prezzo dei voli sta davvero scendendo? Il caos nei cieli si fa sempre più incomprensibile: se fino a qualche mese fa, le notizie parlavano di rincari spaventosi dei prezzi per volare dovuti alle tensioni internazionali, oggi il mercato sembra aver fatto una brusca inversione di marcia. Sorprendentemente, prenotare un volo per luglio o agosto è diventato più economico rispetto all’inizio della primavera. Può sembrare un controsenso, ma i numeri parlano chiaro: un viaggio per le mete più amate del Mediterraneo o per le isole greche può costare fino al 36% in meno rispetto a quanto si sarebbe speso a marzo. Il motivo, tuttavia, non è una generosa offerta delle compagnie.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Prenotare oggi costa il 30% in meno rispetto a marzo, eppure il portafoglio piange. La nuova strategia delle compagnie aeree che tagliano il costo del volo ma trasformano ogni bagaglio e ogni comfort in un lusso a caro prezzo Notizie correlate Niente più bagaglio a mano gratuito su Lufthansa: dal 28 aprile arriva la nuova tariffa Economy Basic, ecco le compagnie aeree coinvolteViaggiare con un trolley in cabina senza costi aggiuntivi sta per diventare un ricordo anche sui voli delle compagnie di bandiera. Tregua in Iran, le compagnie aeree: “Mesi prima che costo del carburante e prezzi dei biglietti aerei si stabilizzino”Anche nel caso in cui la situazione in Medio Oriente dovesse stabilizzarsi, le conseguenze della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continueranno... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: CIE obbligatoria dal 3 agosto 2026: scadenze, costi e come prenotare l’appuntamento; Belvedere di Palazzo Lombardia: date aperture gratuite; Caro carburante e crisi: perché prenotare le vacanze ora è diventato urgente; I migliori ristoranti di Reykjavík. LEGO svela il nuovo Pallone da Calcio: quanto costa, quando esce e dove prenotarloLEGO amplia la selezione del tema Editions con il nuovo Pallone da Calcio, un set 1:1 basato sul pallone di taglia 5 utilizzato nelle partite di calcio ufficiali. Ecco quando esce, quanto costa e dove ... everyeye.it Buon lunedì e buon nuovo giro di prenotazioni per il SalTo26! Da oggi potete prenotare il vostro posto agli incontri con Alessandro Baricco, Luca Bianchini, Kiran Desai, Luca Dodaro, Alessia Gazzola, David Grossman, Angelo Pintus, Matteo Saudino, Luca So - facebook.com facebook