Uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology ha scoperto che le zanzare possono imparare ad associare l’odore del Deet a una fonte di cibo, attirandole invece di respingerle. La ricerca evidenzia come il principio attivo più usato negli spray antizanzara possa diventare un richiamo per le zanzare. Non sono stati indicati metodi di contrasto specifici, ma il risultato mette in discussione l’efficacia del Deet come repellente.

U no studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology rivela un paradosso che riguarda milioni di persone ogni estate: il Deet, il principio attivo più diffuso negli spray antizanzara, può trasformarsi in un segnale di richiamo per gli stessi insetti che dovrebbe allontanare. La ricerca, firmata dal fisiologo italiano Claudio Lazzari dell’Università di Tours e dal biologo Clément Vinauger del Virginia Tech, ha dimostrato che le zanzare sono in grado di imparare ad associare l’odore del repellente alla prospettiva di un pasto di sangue. In altre parole, se la concentrazione del prodotto sulla pelle scende sotto una certa soglia, l’insetto smette di fuggire e comincia ad avvicinarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La ricerca dimostra che le zanzare possono imparare ad associare l'odore del Deet a un prelibato pasto a nostre spese. Ma ci sono dei rimedi semplicissimi da adottare

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