Oggi si è verificata una sparatoria presso un centro islamico a San Diego, in California. Al momento non ci sono dettagli definitivi sul numero di vittime o feriti, poiché le forze dell’ordine stanno ancora valutando la situazione. Sul posto sono presenti numerose pattuglie di polizia, che stanno gestendo l’intervento e la sicurezza dell’area. La polizia ha chiuso alcune strade limitrofe mentre continua a indagare sull’accaduto. Nessuna informazione ufficiale sui motivi o sui sospetti coinvolti.

San Diego (California, Usa), 18 maggio 2026 – È ancora provvisorio il bilancio della sparatoria avvenuta oggi nel centro islamico di San Diego, in California. Attualmente si contano due morti e diversi feriti, raggiunti dai proiettili nella moschea di Clairemont, 8 miglia a nord del centro città. Dell’aggressione si sa ben poco: non è chiaro chi abbia aperto il fuoco – se si tratti di una o più persone. Ma almeno un assalitore sarebbe stato ucciso. “La minaccia è stata neutralizzata”, scrive il dipartimento di polizia di San Diego su X. Dalle immagini riprese dall'alto si vede il corpo di un uomo disteso, con il giubbotto tattico, ucciso con colpi d'arma da fuoco fuori dalla moschea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sparatoria al centro islamico di San Diego. Morti e feriti in California, maxi schieramento di polizia

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. Si temono vittime, operazione polizia in corso

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