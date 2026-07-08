In questi giorni, stanno circolando email e messaggi di testo che, usando il nome del Ministero della Salute, invitano le persone a rinnovare la tessera sanitaria. Questi messaggi sono falsi e mirano a truffare i cittadini. Il Ministero ha diffuso un avviso per mettere in guardia dalla possibilità di ricevere queste comunicazioni fraudolente. Nessun invito ufficiale viene inviato tramite email o SMS per il rinnovo.

In questi giorni stanno circolando false mail e sms che, usando indebitamente il nome del Ministero della Salute, invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Le comunicazioni fraudolente riproducono il linguaggio e l'aspetto tipici dei messaggi istituzionali, così da apparire più credibili. Ma è una truffa. "Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali", si legge sul sito del Ministero. Il meccanismo è semplice. Il destinatario viene invitato a cliccare su un collegamento per completare un presunto rinnovo della tessera sanitaria.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tessera sanitaria: attenzione alle truffe per rinnovarla. L'allarme del Ministero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ALLARME DELL'ULSS: ATTENZIONE AGLI SMS TRUFFA | 29/04/2026

Notizie e thread social correlati

Truffa della tessera sanitaria, è allarme in Italia: come funziona e come difendersi, massima attenzioneIn Italia si sta diffondendo una nuova truffa online legata al rinnovo della tessera sanitaria.

Ritorna la truffa della tessera sanitaria via SMS: l’allarme del Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha segnalato una nuova ondata di messaggi SMS fraudolenti che utilizzano il nome dell’ente per ingannare i destinatari.

Temi più discussi: Attenzione! Tentativo di truffa in corso. False comunicazioni a nome del Ministero della Salute per rinnovare la Tessera Sanitaria; Tessera sanitaria. Allerta del Ministero della Salute: in corso un tentativo di truffa con false e-mail e Sms; Tessera sanitaria, attenzione a email e sms su rinnovo. L'allarme del Ministero: Sono falsi. È una truffa; Tentativo di truffa, false comunicazioni a nome del Ministero Salute per rinnovo tessera sanitaria.

Attenzione alle truffe online. Sono in circolazione e-mail e SMS che invitano a rinnovare la Tessera Sanitaria utilizzando il nome del Ministero della Salute. È un tentativo di phishing. Info: salute.gov.it/new/it/news-e-… x.com

Tessera sanitaria: attenzione alle truffe per rinnovarla. L'allarme del MinisteroNuova ondata di phishing mirata a sottrarre dati sensibili e di pagamento attraverso siti web clonati. La tessera viene spedita a casa alla scadenza ... msn.com

Tessera sanitaria, attenzione al messaggio che sembra arrivare dal Ministero: è una truffaAttenzione al phishing del Ministero della Salute: circola una truffa per la tessera sanitaria. Leggi come evitare il finto rinnovo online. libero.it