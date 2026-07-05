Il Ministero della Salute ha segnalato una nuova ondata di messaggi SMS fraudolenti che utilizzano il nome dell’ente per ingannare i destinatari. La truffa riguarda la richiesta di aggiornamento della tessera sanitaria tramite link fraudolenti. Le comunicazioni invitano le persone a cliccare su link che portano a siti fasulli, con l’obiettivo di raccogliere dati personali e bancari. Le autorità avvertono di non rispondere e di eliminare immediatamente i messaggi sospetti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova ondata di messaggi fraudolenti. È tornata a circolare una campagna di phishing che sfrutta il nome del Ministero della Salute per ingannare i cittadini. Attraverso SMS ed e-mail contraffatte, i truffatori segnalano un presunto problema legato al rinnovo della tessera sanitaria, con l’obiettivo di rubare dati personali. L’avviso arriva direttamente dal Ministero, che sottolinea come si tratti di comunicazioni false e pericolose, pensate per sottrarre credenziali e informazioni sensibili agli utenti. Come funziona la truffa della tessera sanitaria. Il meccanismo è ormai consolidato: il messaggio appare come ufficiale e crea un forte senso di urgenza, spingendo la vittima ad agire rapidamente senza controlli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ritorna la truffa della tessera sanitaria via SMS: l’allarme del Ministero della Salute

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