In Italia si sta diffondendo una nuova truffa online legata al rinnovo della tessera sanitaria. Una email apparentemente ufficiale invita i destinatari a compiere operazioni di aggiornamento, ma in realtà mira a sottrarre dati personali e sensibili. Questa modalità di raggiro sta generando preoccupazione tra i cittadini, che devono prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette e a non condividere informazioni riservate.

Una semplice email può trasformarsi in una minaccia concreta. Negli ultimi giorni, in Italia, si sta diffondendo una nuova truffa online che sfrutta il tema del rinnovo della tessera sanitaria per ingannare i cittadini e sottrarre dati personali. Il messaggio, all’apparenza credibile, invita a effettuare un aggiornamento urgente dei propri dati, facendo leva su comunicazioni che sembrano provenire da enti ufficiali. Il riferimento alla tessera sanitaria o al Fascicolo sanitario elettronico rende la richiesta ancora più plausibile agli occhi di chi la riceve. Si tratta in realtà di una sofisticata campagna di phishing, una tecnica fraudolenta sempre più diffusa che punta a ottenere informazioni sensibili attraverso comunicazioni ingannevoli.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Truffa della tessera sanitaria, è allarme in Italia: come funziona e come difendersi, massima attenzione

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Tgs. . Fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato. Prime sette condanne per i bonus edilizi. Sequestri della GUardia di finanza per 26 milioni. Servizio di Fabio Geraci - facebook.com facebook