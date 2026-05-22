Le previsioni meteo indicano un rialzo delle temperature su tutta l’Italia, con valori che nel centro-nord si avvicineranno ai 35 gradi. Dopo settimane di tempo variabile, si prevede l’arrivo di un’ondata di caldo proveniente dal Nord Africa. Nonostante l’inizio ufficiale dell’estate sia ancora lontano, le condizioni climatiche assomiglieranno a quelle di un giugno molto avanzato. Le giornate saranno caratterizzate da temperature elevate che si protrarranno nei prossimi giorni su diverse regioni del paese.

Dopo essersi fatta desiderare a lungo, la bella stagione sembra ormai alle porte. Anche se per l’inizio ufficiale dell’estate c’è ancora tempo, guardando al meteo dei prossimi giorni la sensazione è che ci troveremo di fronte a giornate tipiche di giugno inoltrato. Nelle prossime ore, infatti, è atteso un anticiclone dai connotati estivi che porterà la prima vera ondata di caldo stagionale, con temperature destinate a superare i 30 gradi. Entro domenica, come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, le colonnine di mercurio faranno registrare valori fuori stagione in diverse regioni, soprattutto al Centro-Nord. Secondo gli ultimi modelli meteorologici, La Spezia toccherà i 32 gradi, mentre i 31 gradi saranno raggiunti in gran parte della Pianura Padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo, sull’Italia è in arrivo il caldo africano: al centro-nord si sfioreranno i 35 gradi

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