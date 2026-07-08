Terza ondata di caldo | a Roma oggi temperature fino 34 gradi la prossima settimana aumentano ancora
Oggi a Roma sono previste temperature fino a 34 gradi, con la terza ondata di caldo intenso della stagione. La prossima settimana si prevede un aumento delle temperature. Giovedì sono attesi temporali nelle zone interne della regione.
L'Italia si prepara alla terza ondata di caldo intenso della stagione. A Roma oggi massime di 34 gradi, giovedì possibili temporali nelle aree interne. Dalla prossima settimana le temperature aumentano anche nel Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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