Dopo settimane di cielo nuvoloso e temperature inferiori alla media, il clima si stabilizza su tutta la penisola e il sole torna a splendere. La prima ondata di caldo pre-estivo sta portando temperature che raggiungeranno anche i 34 gradi, segnando un cambiamento rispetto alle condizioni meteorologiche degli ultimi giorni. Le previsioni indicano un incremento delle temperature in diverse regioni italiane, con giornate caratterizzate da temperature elevate e clima più soleggiato rispetto al periodo precedente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo settimane instabili torna il sole su tutta Italia. Dopo un lungo periodo caratterizzato da instabilità e valori termici sotto la media, sull’Italia si prepara la prima vera ondata di caldo pre-estivo. Le previsioni meteo aggiornate a giovedì 21 maggio indicano un progressivo aumento delle temperature nei prossimi giorni, con un picco atteso tra weekend e inizio settimana successiva. I termometri saliranno rapidamente fino a sfiorare i 30°C, con punte di 32-33°C nel fine settimana e valori che potrebbero arrivare anche a 34°C nei giorni successivi. Il meteorologo: “Caldo arrivato in ritardo rispetto allo scorso anno”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo, arriva la prima ondata di caldo pre-estivo: temperature fino a 34 gradi

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19 Maggio 2026: arriva la prima ondata di caldo

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