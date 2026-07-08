Spaccata all’Eloise Cafè di via Camozzi | denunciato il presunto autore

Nella notte tra il 24 e il 25 giugno, un tentativo di scasso ha danneggiato l’Eloise Cafè di via Camozzi. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato l’uomo ritenuto responsabile dell’episodio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’individuazione o sulle modalità dell’intervento.

Bergamo. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato il presunto autore della spaccata all’ Eloise Cafè di via Camozzi, avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 giugno. Le indagini sono partite subito dopo il tentato furto. Fondamentali si sono rivelate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno permesso agli agenti di risalire all’identità del presunto responsabile. Si tratta di un cittadino italiano di 47 anni, residente a Bergamo ma di fatto senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di tentato furto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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