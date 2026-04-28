Quattro uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver tentato un furto con scasso in un appartamento di Martina Franca. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato i sospetti poco dopo il tentativo. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato quattro uomini ritenuti presunti responsabili di tentato furto con scasso in concorso. Si tratta di due tarantini di 42 e 37 anni e di due cittadini georgiani di 20 e 61 anni, tutti con precedenti penali. L’intervento è stato eseguito nella notte dagli agenti del Commissariato di Martina Franca, impegnati in servizi mirati contro i furti in appartamento. L’operazione è scattata dopo una segnalazione relativa a un furto in corso in uno stabile del centro cittadino. I poliziotti hanno iniziato a controllare il condominio partendo dai piani superiori e, arrivati al quarto piano, hanno notato la porta di un appartamento socchiusa e un uomo travisato che, accortosi della loro presenza, avrebbe tentato di rientrare velocemente nell’abitazione.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Tentato furto in appartamento a Martina Franca, arrestati in quattro

Furto in gioielleria a Martina Franca, colpo nella notte

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