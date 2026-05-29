Due uomini sono stati circondati dai residenti dopo un tentato furto in una villetta di Merine. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio e ha attirato numerose persone che si sono radunate sul posto, creando una scena di forte tensione. La rapina era prevista come un'azione rapida, ma l'intervento dei cittadini ha modificato i piani. La situazione si è sviluppata in pochi minuti, con voci che si sono intensificate e un crescente senso di agitazione tra i presenti.

Doveva essere un’azione rapida, nel buio delle ore serali. E invece, in pochi minuti, una villetta si è trasformata nel centro di una scena carica di tensione: voci concitate in strada, persone che arrivano una dopo l’altra, la sensazione che tutto possa sfuggire di mano. A Merine, frazione di Lizzanello alle porte di Lecce, due presunti ladri entrati in una villa per un tentato furto si sono ritrovati improvvisamente senza via d’uscita, circondati da decine di residenti. Per evitare il contatto con la folla, si sarebbero barricati dentro l’abitazione. La ricostruzione: scoperti, bloccati e costretti a rifugiarsi. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni malviventi si sarebbero introdotti in una proprietà privata con l’obiettivo di svaligiarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tentato furto in villa a Merine, poi la tensione: due uomini circondati dai residenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tentato furto a Merine: ladri barricati in casa e circondati dalla folla. «Lasciateli a noi»Due persone sono rimaste intrappolate in una casa a Merine dopo un tentativo di furto, avvenuto in via Mameli intorno alle 20 di ieri sera.

Sorpresi in una villetta a Merine, in due rischiano il linciaggio: denunciati per tentato furtoI carabinieri sono intervenuti a Merine, dove alcune decine di persone si erano radunate davanti a una villetta in via Mameli.

Temi più discussi: Tornano a casa e trovano i ladri nella villa: arrestati un uomo e una donna; ISTRANA | TENTATO FURTO IN VILLA, BANDITI INCAPPUCCIATI MESSI IN FUGA DALL’ALLARME; Blitz a Vicenza contro banda rapine in villa: avevano tentato furto dai coniugi mummificati; Due ladri nella villetta, arrivano 50 vicini di casa: malviventi intrappolati nel giardino. I carabinieri: Così fate solo peggio.

ISTRANA | TENTATO FURTO IN VILLA, BANDITI INCAPPUCCIATI MESSI IN FUGA DALL’ALLARMEAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it

Tentato furto allu2019impianto di cremazione di Napoli - Poggioreale sotto choc: un gruppo di ladri tenta di aprire la cassaforte comunale! Continua la lettura : ift.tt/1CBtiJD x.com

Torna a casa e trova i ladri seduti sul lettoDue malintenzionati sono stati sorpresi in una villa dalla proprietaria dopo aver messo le stanze a soqquadro: un ... ilrestodelcarlino.it