Nella notte dell’8 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Salerno con l’accusa di aver tentato di violentare una turista e di aver aggredito le sue amiche che sono intervenute in suo aiuto. L’uomo è stato fermato sul posto e portato in caserma. L’intervento si è concluso con il trasferimento in carcere.

Un arresto per violenza sessuale e lesioni personali, questo il bilancio di un intervento condotto dalla Polizia di Stato nella notte dell’8 luglio a Salerno. Un cittadino straniero è stato fermato in flagranza di reato dopo aver aggredito tre giovani turiste nei pressi della Villa Comunale, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine. L’intervento a Salerno Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte dell’8 luglio, quando una segnalazione di aggressione è giunta alla Sala Operativa della Questura di Salerno. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, supportati dai militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, sono intervenuti rapidamente nei pressi della Villa Comunale, luogo indicato dalla chiamata d’emergenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Virgilio.it - Tenta di violentare una turista a Salerno e aggredisce le amiche intervenute per difenderla, arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salerno, tenta di violentare turista norvegese: l'amica interviene per difenderla ed è presa a pugni. Arrestato 30enneDue turiste norvegesi, appena sbarcate a Salerno da una nave da crociera, sono state vittime di un tentativo di violenza sessuale nella notte del 8...

Catania, irrompe in casa e tenta di violentare una 29enne: arrestatoA Catania, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l’accusa di tentata violenza sessuale e violazione di...

Temi più discussi: Falconara, prima tenta di violentare una 13enne, poi diventa il suo stalker: rider condannato a 3 anni di carcere; Tentata violenza sessuale in ascensore, le due donne reagiscono e lo colpiscono con un monitor: arrestato 20enne; Entra in casa e tenta di violentare una donna a Procida: arrestato un 34enne; Catania, tenta di violentare una donna in ascensore, arrestato 20enne.

Catania, tenta di violentare una donna nell’ascensore: arrestato 20enne dlvr.it/TTL1B3 x.com

Savona, tentano di violentare una ragazza e pestano il fidanzato: fermati e portati in carcere reddit

Salerno, paura in centro: tenta di violentare una turista e colpisce un'amica al volto, arrestatoTenta di violentare una giovane in pieno centro a Salerno, aggredendo anche le amiche accorse in sua difesa, e viene arrestato. È accaduto la notte scorsa: in azione la polizia ... ilmattino.it

Tenta di violentare una ragazza in spiaggia, rincorso e bloccato dai bagnantiAggressione improvvisa a San Benedetto (Ascoli): la giovane ha reagito ed è riuscita a divincolarsi. I presenti lo hanno inseguito e trattenuto fino all’arrivo della polizia ... msn.com