A Catania, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l’accusa di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. L’arresto è avvenuto in flagranza dopo che l’uomo era entrato in una casa e aveva tentato di aggredire una donna di 29 anni. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, impedendo che l’aggressione si concretizzasse. La donna è stata assistita dalle autorità e l’uomo è stato portato in caserma.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza un 48enne per tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'abitazione di una 29enne nel rione Cibali, aggredendola e tentando di abusare di lei. Il rintraccio nelle vicinanze del luogo dell'aggressione Il 48enne è stato rintracciato poco dopo dai militari dell'Arma nelle vicinanze del luogo dove erano stati commessi i reati. La folla ostile e il trasferimento in sicurezza I carabinieri, è precisato in una nota, « hanno dovuto operare con fermezza anche in un contesto... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Catania, irrompe in casa e tenta di violentare una 29enne: arrestato

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