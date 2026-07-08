Due turiste norvegesi, appena sbarcate a Salerno da una nave da crociera, sono state vittime di un tentativo di violenza sessuale nella notte del 8 luglio. Un uomo ha tentato di aggredire una delle ragazze, ma l’amica è intervenuta per difenderla. Durante la colluttazione, l’uomo ha colpito con pugni l’amica, che è rimasta ferita. L’aggressore, un 30enne, è stato arrestato.

Erano appena arrivate a Salerno, su una nave da crociera, le due ragazze norvegesi, vittime di un'aggressione a scopo di violenza sessuale accaduto questa notte, 8 luglio. Le due giovani, da poco passate le 2, stavano attraversando a piedi il tratto, centralissimo, che collega piazza della Libertà alla villa comunale, spesso frequentata a quell'ora d'estate da comitive di giovani alla ricerca di un po' di sollievo dal caldo. Mentre passeggiavano, sono state avvicinate da un 30enne extracomunitario che ha fatto pesanti avances a una delle due, arrivando a tentare di palpeggiarla. L'amica che era con la vittima, ha cercato di difenderla: ma ha rimediato un colpo al viso perché l'uomo le ha sferrato un pugno. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Salerno, tenta di violentare turista norvegese: l'amica interviene per difenderla ed è presa a pugni. Arrestato 30enne

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