Tenta di investire due agenti Ubriaco e senza patente fugge a tutta velocità

Notizia in breve

Un automobilista ubriaco e senza patente ha tentato di investire due agenti che tentavano di fermarlo. L’uomo, in fuga a tutta velocità, ha evitato di colpirli grazie alla prontezza dei poliziotti. La fuga ha dato il via a un’operazione di polizia che si è conclusa con l’arresto dell’automobilista, considerato estremamente pericoloso. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.