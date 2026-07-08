Tenta di investire due agenti Ubriaco e senza patente fugge a tutta velocità
Un automobilista ubriaco e senza patente ha tentato di investire due agenti che tentavano di fermarlo. L’uomo, in fuga a tutta velocità, ha evitato di colpirli grazie alla prontezza dei poliziotti. La fuga ha dato il via a un’operazione di polizia che si è conclusa con l’arresto dell’automobilista, considerato estremamente pericoloso. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.
Hanno evitato una tragedia grazie al sangue freddo e alla prontezza di riflessi e dato il via ad una complessa operazione che ha portato all’arresto di un automobilista ritenuto estremamente pericoloso. Protagonisti della vicenda, gli agenti della polizia stradale di Orvieto, impegnati in un normale intervento di assistenza in A1, trasformato in pochi istanti in uno scenario ad altissima tensione. Una mattinata decisamente concitata consumata lungo la carreggiata sud, dove un uomo alla guida di una Volkswagen Golf nera, già privo della patente perché ritirata in precedenza per guida in stato di alterazione, ha tentato di travolgere due poliziotti orvietani prima di darsi alla fuga, dando vita a un inseguimento di oltre 18 chilometri conclusosi alle porte del grande raccordo anulare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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