Inseguimento a forte velocità tra via Trento e viale Fratti nella notte | fermato un conducente ubriaco e senza patente

Nella notte tra sabato e domenica, alle 4.30, la Polizia di Stato ha avviato un inseguimento tra via Trento e viale Fratti, nella zona di viale Bottego. Un’auto sospetta è stata intercettata mentre percorreva viale Trento in direzione viale Fratti e, durante il tentativo di fermarla, il conducente ha mostrato resistenza alla cattura. Successivamente, è stato verificato che l’uomo era ubriaco e sprovvisto di patente.

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La Polizia di Stato, nella notte di sabato 9 maggio, intorno alle ore 4.30, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio in zona viale Bottego, ha intercettato un’autovettura sospetta mentre percorreva viale Trento in direzione viale Fratti. Il veicolo, fermo inizialmente.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inseguimento a 200 km/h tra Napoli e provincia: arrestati due giovani con droga e targa straniera Notizie correlate In fuga su un’auto rubata, ubriaco e senza patente: 26enne fermato dopo un inseguimento folleI Carabinieri della Tenenza di Zingonia, in sinergia con la Polizia Locale di Verdellino, hanno tratto in arresto S. Inseguimento nella notte sulla Domiziana: fermato 21enne con droga dopo fuga ad alta velocitàNotte movimentata lungo la via Domiziana a Mondragone, dove un normale servizio di controllo si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione. Temi più discussi: Inseguimento a forte velocità tra via Trento e viale Fratti nella notte: fermato un conducente ubriaco e senza patente; Corato, rubano un’auto poi l'inseguimento ad alta velocità: la Polizia locale ferma un ragazzo. Si cercano i complici; Foro Italico: ignora l'alt e semina il panico durante gli Internazionali, fermato dopo inseguimento; Inseguimento a San Giorgio Bigarello: intercettati due giovanissimi in ciclomotore con 22 grammi di hashish. Inseguimento a San Giorgio Bigarello: intercettati due giovanissimi in ciclomotore con 22 grammi di hashishSAN GIORGIO BIGARELLO – Un inseguimento a forte velocità si è concluso con il sequestro di sostanze stupefacenti e la denuncia di due giovanissimi. vocedimantova.it Mirandola: scappa alla vista della volante, fermato ed arrestato dopo un inseguimentoLa Polizia di Stato di Mirandola ha tratto in arresto un cittadino italiano di 33 anni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Durante la notte, intorno alle ore 2.00, una pa ... sassuolo2000.it