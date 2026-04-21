Guida ubriaco e senza patente tenta la fuga poi cerca di danneggiare l' auto dei militari

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Bondeno hanno arrestato un uomo di 31 anni già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva guidato senza patente e in stato di ebbrezza, tentando poi di fuggire e cercando di danneggiare l’auto dei militari. La sua condotta ha portato all’arresto per violenza e resistenza nei confronti dei militari presenti.

Nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e controllo del territorio, volti a garantire la sicurezza stradale e il rispetto della legalità, i carabinieri di Bondeno hanno arrestato un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di violenza e resistenza nei confronti dei militari.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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