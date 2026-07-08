Tenta di baciare assistente di volo sul collo su un aereo Ryanair | passeggero 30enne arrestato

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul volo Ryanair partito da Londra e diretto a Palma di Maiorca, un passeggero di 30 anni è stato arrestato dopo aver tentato di baciare sull’collo un assistente di volo. L’uomo, visibilmente ubriaco, si è avvicinato ripetutamente all’addetta con atteggiamenti insistenti. L’incidente è avvenuto il 29 giugno, durante il volo, e ha portato all’intervento delle autorità aereoportuali al termine del viaggio.

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I fatti sono avvenuti lo scorso 29 giugno su un volo Ryanair partito da Londra Stansted e diretto a Palma di Maiorca. Un turista britannico di 30 anni, pesantemente ubriaco, ha tentato di baciare sul collo un assistente di volo. All’atterraggio l’uomo è stato lasciato andare perché la vittima inizialmente non voleva denunciare. Ma il giorno dopo è stato arrestato mentre tentava di imbarcarsi sul volo di ritorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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