Panico a bordo | passeggero morde un' assistente di volo L' aereo è costretto a cambiare rotta
Durante un volo della compagnia Qantas partito da Melbourne e diretto a Dallas, si sono verificati momenti di tensione a causa di un passeggero che ha morso un'assistente di volo. L'incidente ha portato l'aereo a cambiare rotta e a tornare sulla pista di partenza. La situazione ha creato preoccupazione tra i presenti e ha richiesto l'intervento del personale di bordo. Non sono stati riportati feriti e le autorità stanno indagando su quanto accaduto.
Si sono vissuti minuti di panico su un volo Qantas decollato da Melbourne, in Australia, e diretto a Dallas, negli Stati Uniti. L'aereo è stato costretto a un cambio di rotta, per un motivo inconsueto. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso. 🔗 Leggi su Today.it
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