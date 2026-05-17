Panico a bordo | passeggero morde un' assistente di volo L' aereo è costretto a cambiare rotta

Durante un volo della compagnia Qantas partito da Melbourne e diretto a Dallas, si sono verificati momenti di tensione a causa di un passeggero che ha morso un'assistente di volo. L'incidente ha portato l'aereo a cambiare rotta e a tornare sulla pista di partenza. La situazione ha creato preoccupazione tra i presenti e ha richiesto l'intervento del personale di bordo. Non sono stati riportati feriti e le autorità stanno indagando su quanto accaduto.

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