Voglio uscire a fumare una sigaretta | passeggero ubriaco aggredisce e morde un assistente di volo aereo dirottato – VIDEO

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un volo internazionale, un passeggero in stato di ebbrezza ha aggredito e morso un assistente di volo, causando l’intervento delle forze di sicurezza e il dirottamento dell’aereo. L’incidente è avvenuto mentre il passeggero chiedeva di uscire a fumare una sigaretta, e si è verificata una colluttazione che ha richiesto l’intervento di altri membri dell’equipaggio. Il velivolo, partito dall’Australia con destinazione gli Stati Uniti, è stato costretto a fermarsi in un aeroporto di emergenza.

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Un volo intercontinentale della Qantas in viaggio dall’Australia agli Stati Uniti è stato dirottato d’urgenza nel fine settimana dopo che un passeggero, in evidente stato di alterazione, ha aggredito e morso un assistente di volo. L’episodio, riportato dal Guardian, ha costretto i piloti a un atterraggio d’emergenza a Tahiti, sfociando in un divieto di volo a vita per l’uomo. La dinamica e il video sui social. Il volo QF21 era decollato da Melbourne venerdì alle 14:30 con destinazione Dallas. Sette ore dopo la partenza, il comportamento fuori controllo del passeggero ha costretto l’equipaggio a deviare la rotta verso Papeete, nella Polinesia francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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