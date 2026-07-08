Tensioni Usa-Iran prezzo del gas schizza oltre 48 euro

Da imolaoggi.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del gas ha raggiunto 48,5 euro a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. Gli attacchi statunitensi contro obiettivi nello stretto di Hormuz e la risposta di Teheran hanno causato un aumento dei prezzi. La regione è al centro di tensioni che influenzano i mercati energetici globali.

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Il prezzo del gas schizza a 48,5 euro con le nuove tensioni in Medioriente con gli attacchi degli Usa all’Iran su obiettivi nello stretto di Hormuz e la risposta di Teheran. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf balzano di oltre il 4%.  ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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