Tensioni Usa-Iran prezzo del gas schizza oltre 48 euro

Il prezzo del gas ha raggiunto 48,5 euro a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. Gli attacchi statunitensi contro obiettivi nello stretto di Hormuz e la risposta di Teheran hanno causato un aumento dei prezzi. La regione è al centro di tensioni che influenzano i mercati energetici globali.

Il prezzo del gas schizza a 48,5 euro con le nuove tensioni in Medioriente con gli attacchi degli Usa all’Iran su obiettivi nello stretto di Hormuz e la risposta di Teheran. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf balzano di oltre il 4%. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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GUERRA USA-IRAN: perché l'ECONOMIA GLOBALE rischia il COLLASSO

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