Le famiglie italiane che usufruiscono del regime di tutela della vulnerabilità stanno affrontando un aumento del 48% sulle bollette del gas. Per il mese di marzo 2026, il prezzo della materia prima è salito a 0,557699 euro al metro cubo. Questo incremento si riflette sui costi sostenuti dai nuclei familiari che dipendono da questa tutela.

Le famiglie italiane che si affidano al regime di tutela della vulnerabilità devono affrontare un rincaro significativo sulle bollette del gas, con la materia prima che per il mese di marzo 2026 ha raggiunto quota 0,557699 €Smc. Questo balzo, pari a una crescita del 48% rispetto ai valori registrati nel febbraio precedente, arriva in concomitanza con una nuova spinta rialzista sul mercato all’ingrosso, dove il PSV ha segnato un incremento del 4,9% rispetto alla giornata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026. L’impatto dei mercati all’ingrosso sui consumi domestici. Monitorare l’andamento quotidiano del prezzo del metano non è solo un esercizio tecnico, ma uno strumento essenziale per prevedere l’entità delle spese energetiche nelle prossime mensilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gas, bollette in salita: il prezzo per i vulnerabili schizza del 48%

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