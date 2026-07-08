Tensioni Meloni-Trump la premier | Non mi pento di nulla di quello che ho fatto con lui Va rafforzata l’unità occidentale

Al termine del vertice Nato ad Ankara, la premier ha dichiarato di non pentirsi delle scelte fatte con Donald Trump, sottolineando la volontà di rafforzare l’unità occidentale. La conferenza stampa si è svolta dopo le tensioni tra Meloni e l’ex presidente americano. La premier ha ribadito che le decisioni prese sono state coerenti e non ritiene di aver commesso errori. La discussione si è concentrata sulla strategia alleata e sui rapporti transatlantici.

“Non mi pento di nulla di quello che ho fatto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara, ha risposto a chi le domandava se si pente dell’investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. “ L’investimento politico l’ho fatto per convinzione sull’unità dell’Occidente – ha aggiunto -. Non è una strategia che ho messo in campo con l’arrivo di Trump, ma che ho con tutti i miei interlocutori. Con Trump ci sono affinità, dall’immigrazione alla cultura woke, per cui ritenevo che fosse più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto ma non cambio idea” Meloni sostiene di avere una “strategia in testa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Meloni su Trump: I leader religiosi non facciano quello che chiedono i politici

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