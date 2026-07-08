La premier italiana ha dichiarato di non avere alcun rimpianto riguardo alle decisioni prese nei rapporti con gli Stati Uniti. Rivendicando le scelte politiche, ha sottolineato di aver seguito un percorso volto all’unità dell’Occidente. La leader ha ribadito la fermezza delle sue posizioni e la convinzione di aver agito nel rispetto degli interessi nazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La premier rivendica la scelta politica sull’unità dell’Occidente. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso il percorso politico seguito nei rapporti con gli Stati Uniti, sottolineando di non avere alcun rimpianto per le decisioni prese. Durante la conferenza stampa al termine del vertice della NATO ad Ankara, Meloni ha dichiarato di aver agito per una precisa convinzione politica legata alla necessità di rafforzare l’unità del fronte occidentale. “Non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto”, ha affermato la premier, ribadendo che il suo orientamento non è nato in funzione dell’arrivo di Donald Trump, ma rappresenta una linea portata avanti nel tempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Meloni sul rapporto Italia-Usa: “Non mi pento di nulla di quello che ho fatto”

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