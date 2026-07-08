Durante la terza puntata di Temptation Island, si è svolto il falò tra Gabriele e Sara. Gabriele ha dichiarato di essere molto geloso e di aver danneggiato la relazione con Sara. In quel momento, è intervenuto Filippo, che ha detto: “Non è la tua Saretta. Se la ami, lasciala andare”.

Nella terza puntata di Temptation Island 2026 abbiamo assistito al falò di confronto tra Gabriele e Sara. Il ragazzo ha ammesso di essere estremamente geloso e di aver rovinato la ‘ sua Saretta ‘. Gabriele si rivolge più volte alla ragazza in questo modo e Filippo Bisciglia interviene, specificando che Sara non è di sua proprietà, poi lo invita a lasciarla: ‘ Se la ami, prenditi tu una pausa. Lei ora è più debole e uscirebbe anche con te’. Gabriele accetta tra le lacrime, mentre Sara viene consolata da Filippo, che si toglie la giacca per coprirle le spalle. Poi le racconta come, anche lui in passato, non sia riuscito a lasciare andare una storia anche se stava male. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Temptation Island, Filippo interviene nel falò di confronto tra Sara e Gabriele: “Non è la tua Saretta. Se la ami, lasciala andare” | Video Witty tv

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Temptation Island 2026 - Giovanni chiede un falò di confronto anticipato

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