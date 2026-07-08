telesia for peoples il premio istituzioni va a clemente mastella

L'onorevole Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha ricevuto il Premio “Telesia for Peoples” 2026 nella categoria delle Istituzioni. La cerimonia si è svolta oggi, con la consegna ufficiale del riconoscimento. La premiazione ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla consegna del premio dedicato a figure pubbliche che si sono distinte nel loro ruolo.

È l’on. Clemente Mastella, sindaco della Città di Benevento, il vincitore del Premio “Telesia for Peoples” 2026 per la categoria delle Istituzioni. “La solidarietà di migliaia di persone, i festeggiamenti dei suoi 50 anni di politica attiva a fine giugno e il suo posizionamento tra i dieci sindaci più amati in Italia – dicono gli organizzatori – confermano che la scelta effettuata a Roma già nel mese di gennaio scorso dal nostro Comitato tecnico scientifico di premiare l’on. Clemente Mastella, come uomo e come politico, è stata più che appropriata e meritevole”. Non a caso, ospiti d’onore della serata conclusiva saranno i genitori del piccolo Domenico, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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