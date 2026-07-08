L’on. Clemente Mastella, sindaco della città di Benevento, ha ricevuto il premio “Telesia for Peoples” 2026 nella categoria delle Istituzioni. La premiazione si è svolta di recente e riconosce il suo ruolo come rappresentante istituzionale. Il riconoscimento premia il suo impegno nel settore pubblico, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico o sulla cerimonia.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ l’on. Clemente Mastella, Sindaco della Città di Benevento, il vincitore del Premio “Telesia for Peoples” 2026 per la categoria delle Istituzioni. Mastella sarà premiato per “ il suo cinquantennale e ininterrotto impegno al servizio delle Istituzioni, senza mai aver dimenticato il territorio dove è nato e dove si è formato e che si è rivelato sempre determinante per il successo nella sua intensa attività politica”. Il Premio, che viene assegnato ogni anno a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nelle loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”, verrà conferito nel corso della cerimonia spettacolo del 12 luglio (ore 21). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Telesia for Peoples’, a Mastella il premio per la categoria Istituzioni

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