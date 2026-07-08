Quattro vigili stagionali sono stati impiegati nel Comune di Telese Terme e sono entrati in servizio presso il comando di Polizia Locale. L’incarico durerà fino al 7 gennaio dell’anno prossimo.

Hanno assunto servizio presso il Comune di Telese Terme i quattro vigili che saranno in supporto del locale comando di Polizia Locale fino al 7 gennaio del prossimo anno. Alle presenze dei residenti si aggiungono infatti turisti, visitatori e utenti delle attività commerciali e ricettive, con un sensibile incremento della circolazione veicolare e pedonale. Una situazione che rende necessario rafforzare il presidio del territorio, assicurando una gestione più efficace della mobilità, della sosta e delle principali criticità legate ai periodi di maggiore afflusso. I mesi estivi rappresentano il momento di maggiore presenza per il territorio telesino, con un aumento delle esigenze legate alla viabilità e alla sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese rafforza la Polizia Locale: in servizio quattro vigili stagionali fino a gennaio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Estate Sicura, Polizia Locale in servizio fino alla mezzanotte ogni weekendLa Polizia Locale di Mercato San Severino ha esteso il servizio di sicurezza urbana fino alla mezzanotte ogni fine settimana, in coincidenza con...

La Polizia locale resta senza autorimessa a Napoli ovest, proteste dei vigili: “Le auto di servizio alla Mostra d’Oltremare”La Polizia locale di Napoli ovest si trova senza un’autorimessa dopo lo sgombero di quella di Bagnoli, una delle due strutture di proprietà della...

Telese, il Comune assume nuovi agenti stagionali di Polizia MunicipaleHanno assunto servizio presso il Comune di Telese Terme i quattro vigili che saranno in supporto del locale comando di Polizia Locale fino al 7 gennaio del prossimo anno. Alle presenze dei residenti s ... ntr24.tv

Il Comune di Telese Terme assume nuovi agenti di polizia locale stagionaliHanno assunto servizio presso il Comune di Telese Terme i quattro vigili che saranno in supporto del locale comando di Polizia Locale fino al 7 gennaio del prossimo anno. Alle presenze dei residenti s ... ntr24.tv