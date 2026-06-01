Estate Sicura Polizia Locale in servizio fino alla mezzanotte ogni weekend

La Polizia Locale di Mercato San Severino ha esteso il servizio di sicurezza urbana fino alla mezzanotte ogni fine settimana, in coincidenza con l’allungamento delle giornate estive. Questa misura, che riguarda tutti i weekend, mira a garantire maggiore presenza e controllo durante le ore serali. La decisione si inserisce in un piano di sicurezza estiva, con l’obiettivo di assicurare maggiore tutela ai cittadini nelle ore di maggiore aggregazione.

Si allungano le giornate, e si estende anche il servizio di sicurezza urbana a cura della Polizia Locale di Mercato San Severino con il prolungamento dell’orario fino alla mezzanotte di ogni weekend. Il dispositivo deliberato dalla Giunta Somma prevede la presenza sul territorio di due agenti di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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