La Polizia locale resta senza autorimessa a Napoli ovest proteste dei vigili | Le auto di servizio alla Mostra d'Oltremare
La Polizia locale di Napoli ovest si trova senza un’autorimessa dopo lo sgombero di quella di Bagnoli, una delle due strutture di proprietà della città. I vigili protestano, segnalando che le auto di servizio vengono ora parcheggiate alla Mostra d’Oltremare. La questione ha generato reazioni tra i rappresentanti sindacali, che denunciano le difficoltà legate alla mancanza di un’area dedicata.
Dopo lo sgombero dell'autorimessa della Polizia Locale a Bagnoli, una delle due di Napoli, i sindacati dei vigili insorgono. La Cisl Fp: "Vicenda grave, trasferite le auto alla Mostra d'Oltremare". Csa e Cgil: "Valutare spostamento al Polifunzionale di Soccavo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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