Buone notizie per la T2 approvati in Commissione i fondi per la gestione | da Regione 6,5 milioni di euro

Notizia in breve

La Commissione Bilancio di Regione Lombardia ha approvato mercoledì 8 luglio un finanziamento di 6,5 milioni di euro destinato alla gestione della futura linea T2 Bergamo-Villa d’Almè. La decisione riguarda il progetto di legge relativo alla linea ferroviaria, e i fondi sono stati approvati per coprire le spese di gestione. La somma sarà assegnata alla T2, contribuendo alla realizzazione e all’operatività della linea.