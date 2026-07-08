Buone notizie per la T2 approvati in Commissione i fondi per la gestione | da Regione 6,5 milioni di euro

Da bergamonews.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Commissione Bilancio di Regione Lombardia ha approvato mercoledì 8 luglio un finanziamento di 6,5 milioni di euro destinato alla gestione della futura linea T2 Bergamo-Villa d’Almè. La decisione riguarda il progetto di legge relativo alla linea ferroviaria, e i fondi sono stati approvati per coprire le spese di gestione. La somma sarà assegnata alla T2, contribuendo alla realizzazione e all’operatività della linea.

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Arrivano buone notizie da Milano per Teb e per la futura linea T2 Bergamo-Villa d’Almè. Mercoledì 8 luglio la Commissione Bilancio di Regione Lombardia ha infatti espresso parere favorevole al Progetto di legge n. 193, relativo all’Assestamento di Bilancio 2026-2028, approvando anche l’emendamento che stanzia le risorse per finanziare “l’adeguamento e potenziamento della metrotranvia”. L’emendamento prevede un contributo complessivo di 6,5 milioni di euro a favore del Comune di Bergamo, destinato a sostenere l’avvio e la gestione della nuova infrastruttura: 1,5 milioni di euro nel 2026, 2,5 milioni nel 2027 e 2,5 milioni nel 2028. Si tratta di un passaggio decisivo per garantire il funzionamento della futura linea tramviaria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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