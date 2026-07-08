La Bce ha deciso di non aumentare i tassi come nel 2022, dopo il rialzo di giugno causato dal nuovo shock energetico. Il governatore ha avvertito di evitare due errori opposti: considerare le pressioni sui prezzi come temporanee o reagire con un maxi rialzo. La banca centrale si trova in una fase più complessa della lotta all’inflazione.

La Bce è entrata in una fase più difficile della semplice lotta all’inflazione. Dopo il rialzo dei tassi deciso a giugno, motivato dal nuovo shock energetico legato alla guerra in Medio Oriente, Francoforte deve evitare due errori opposti: considerare le pressioni sui prezzi come temporanee oppure reagire con la durezza del 2022. È il punto indicato dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta: oggi "non ci troviamo nella stessa situazione del 2022. La domanda è più debole e i tassi di interesse reali sono più elevati". Ripetere quella reazione sarebbe dunque "un errore". Gli shock non sono più episodi isolati. Energia, geopolitica, catene di fornitura, intelligenza artificiale, finanza digitale, invecchiamento e clima stanno ridisegnando l’ambiente di famiglie, imprese e governi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tassi, Panetta avverte la Bce: "No a un maxi rialzo come nel 2022"

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