Panetta alla Bce | No al maxi rialzo dei tassi come nel 2022

Il governatore della Banca d’Italia ha affermato che la Banca centrale europea non dovrebbe applicare un nuovo maxi rialzo dei tassi come nel 2022. Pur riconoscendo l’impatto dello shock energetico e della guerra in Medio Oriente sull’economia, ha sottolineato che la BCE deve valutare se gli aumenti attuali siano temporanei o permanenti, evitando di reagire con politiche aggressive come quelle adottate l’anno scorso.

È vero, lo shock energetico e quindi economico della guerra in Medio Oriente. Ma la Banca centrale europea, secondo il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, deve «navigare fra i due estremi» di considerare gli attuali shock sui prezzi come «temporanei» e «rispondere» come nel 2022 con una maxi serie di rialzi. Insomma, per Panetta, intervenuto alla conferenza ChaMp, questa reazione (cioè il maxi rialzo) «sarebbe un errore». Per il governatore infatti «non ci troviamo nella stessa situazione del 2022. La domanda è più debole e i tassi di interesse reali sono più elevati». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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