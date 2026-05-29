Il governatore di Bankitalia ha affermato che lo shock energetico potrebbe richiedere un aggiustamento della strategia della Bce sui tassi di interesse. La necessità di ricalibrare l’orientamento della politica monetaria deriva dal rischio di tensioni inflazionistiche persistenti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico.

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "Il quadro prospettico potrebbe tuttavia richiedere una ricalibrazione dell'orientamento della politica monetaria per contrastare il rischio di tensioni inflazionistiche persistenti. Lo shock energetico sta già spingendo al rialzo la dinamica dei prezzi al consumo. Anche nell'ipotesi di una rapida risoluzione del conflitto, una pronta normalizzazione delle quotazioni di petrolio e gas appare improbabile", così il governatore di Bankitalia Fabio Panetta nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Panetta (Bankitalia): Shock energetico richiede di ricalibrare azione Bce sui tassi

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