Tante medaglie per l’Atletica Pietrasanta Versilia

Durante i Campionati italiani under 20 a Caorle, l’Atletica Pietrasanta Versilia ha conquistato quattro medaglie. Due sono arrivate nel martello e nei 400 metri, mentre altri due atleti sono stati tra i migliori in Italia nei lanci del disco e nei 3.000 siepi. La squadra ha ottenuto risultati significativi nelle competizioni nazionali, con atleti che si sono distinti in diverse discipline.

Due medaglie nel martello e nei 400 metri, e altri due atleti tra i migliori in Italia nelle specialità del disco e dei 3mila siepi. Le insegne dell’ Atletica Pietrasanta Versilia hanno brillato ai recenti Campionati italiani individuali su pista under 20 disputati il 4 e 5 luglio a Caorle (Ve). La società del presidente Matteo Mattei ha piazzato infatti sul terzo gradino del podio tricolore Martina Ricci e Filippo Galleni: per la martellista lancio a 48,28 metri e gestione di gara con personalità da veterana, e per il velocista primato personale a 47”46 e semaforo verde per gli assoluti, a soli 6 centesimi dal minimo richiesto per i mondiali under 20 di Eugene (Usa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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