Ieri a Palazzo Paolina si è riunita la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Turistico della Versilia, un incontro che ha coinvolto i rappresentanti delle amministrazioni locali. La riunione è stata organizzata per discutere questioni relative alla gestione dell’ambito e per analizzare i dati sull’andamento del settore turistico nella zona. Tra i punti all’ordine del giorno, anche la nomina della nuova vicepresidenza, con un rappresentante di Pietrasanta chiamato a ricoprire questa carica.

Si è svolta ieri a Palazzo Paolina la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Turistico della Versilia, convocata per affrontare alcuni temi legati alla governance dell’ambito e all’andamento del settore turistico sul territorio. Alla riunione erano presenti i rappresentanti dei Comuni di Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi e Seravezza. Assenti invece i Comuni di Camaiore, Stazzema e Massarosa. Tra i punti principali all’ordine del giorno vi era la nomina del vice presidente dell’Ambito Turistico, resa necessaria anche in questa fase coincidente con il periodo elettorale che interessa il Comune di Viareggio. Al termine della discussione, l’assemblea ha individuato e votato il Comune di Pietrasanta quale vicepresidente dell’Ambito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambito Turistico Versilia. Vicepresidenza a Pietrasanta

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