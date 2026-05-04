Versilia Pietrasanta | colpo in Liguria e playoff matematici

Nella zona di Versilia Pietrasanta si è svolta una partita di pallavolo molto combattuta, che ha visto le biancazzurre riuscire a ribaltare un primo set molto difficile e portare a casa la vittoria. La partita si è conclusa con il conseguimento dei playoff matematici per la squadra. Durante l’incontro, una giocatrice ha assunto il ruolo di leader in campo, guidando con decisione le proprie compagne nel momento più delicato della sfida.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le biancazzurre a ribaltare un primo set pesantissimo?. Chi ha guidato la squadra in campo durante questa sfida decisiva?. Perché il Versilia Pietrasanta è riuscito a battere tutte le prime?. Cosa cambia ora in classifica dopo il pareggio di punti?.? In Breve Rimonta dopo il primo set perso 11-25 contro la Normac Genova.. Nicola Aliboni guida la panchina sostituendo l'indisponibile Alessandro Bigicchi.. Vittoria per 25-14, 25-14 e 25-18 dopo l'inizio difficile in Liguria.. Nona vittoria consecutiva battendo in trasferta Carpe Diem e Ariete Prato.. Il Versilia Pietrasanta Volley conquista i playoff con un 3-1 ottenuto sabato sera in Liguria, ribaltando le sorti della classifica contro la capolista Normac Genova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Versilia Pietrasanta: colpo in Liguria e playoff matematici Notizie correlate Tchoukball. Serie B, i Jungle non convincono ’Caplaz’ matematici ai playoffDomenica si è tenuta a Poggio Renatico la quinta e penultima giornata del girone di Serie B Centro-Est di tchoukball. Leggi anche: Tratte estive in treno a costi popolari da Bergamo verso la Liguria e la Versilia Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pietrasanta, colpo nella notte, svaligiato negozio di lusso, arrestati tre giovani; Pietrasanta, chi sono gli autori del colpo in boutique da 300mila euro: la scuola come base per la refurtiva; Furto in negozio di lusso a Pietrasanta: in manette tre uomini mascherati; Colpo da 300mila euro in borse di lusso in Versilia, tre in carcere. Colpo da 300mila euro in borse di lusso in Versilia, tre in carcereLadri scoperti e tenuti in carcere dopo un furto di borse da collezione e oggettistica di lusso per un valore di 300.000 euro da un negozio del centro di Pietrasanta (Lucca). Venivano dalla Serbia ed ... ansa.it Pietrasanta, chi sono gli autori del colpo in boutique da 300mila euro: la scuola come base per la refurtivaPIETRASANTA. Un furto organizzato nei minimi dettagli, messo a segno nel cuore della notte di domenica 26 aprile nel centro di Pietrasanta. È quanto ricostruito dalla polizia di Stato, che ha arrestat ... msn.com A Tonfano di Marina di Pietrasanta (#lucca) ultimo giorno di "Marina in Fiore"... Domenica 3 maggio #pietrasanta #fiori #versilia #maggio - facebook.com facebook