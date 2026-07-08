Svolta Lukaku può tagliarsi l’ingaggio e restare

Romelu Lukaku potrebbe ridursi l’ingaggio pur rimanendo in squadra. Dopo un Mondiale positivo, si valutano diverse opzioni per il suo futuro: cessione, conferma o modifica del contratto attuale. La possibilità di una riduzione dell’ingaggio si affianca alle altre ipotesi, senza yet essere confermata ufficialmente. La trattativa riguarda esclusivamente aspetti contrattuali e non sono stati annunci ufficiali.

Autore finora di un Mondiale più che positivo, per Romelu Lukaku si apre l’ipotesi di una possibile permanenza all’ombra del Vesuvio. Secondo Il Mattino, oltre alle ipotesi di una cessione o della conferma, prende quota anche una terza strada: la revisione dell’attuale contratto. “Il problema resterebbe l’ingaggio. Ma anche quello non è mica intrattabile”, scrive il quotidiano napoletano, lasciando intendere che Napoli e Lukaku potrebbero ridiscutere lo stipendio del centravanti per favorirne la permanenza. Una soluzione che consentirebbe al club di alleggerire il monte ingaggi senza rinunciare a un giocatore che, grazie al Mondiale, sta ritrovando fiducia e continuità realizzativa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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