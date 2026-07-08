La Svizzera si qualifica ai quarti di finale battendo la Colombia 4-3 ai rigori, dopo una partita con poche occasioni e gioco bloccato. Durante i calci di rigore, Hernandez sbaglia un tiro decisivo, portando la vittoria alla squadra europea. La sfida successiva sarà contro l’Argentina.

Partita bloccata, poche vere occasioni, dal dischetto decisivo l’errore di Hernandez. Gli elvetici affronteranno l’Argentina. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Svizzera ai quarti, Colombia battuta 4-3 ai calci di rigore

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