svizzera ai quarti dei mondiali battuta ai rigori la colombia

La Svizzera ha superato la Colombia ai rigori, 4-3, dopo uno 0-0 nei 90 minuti e supplementari. La partita si è conclusa con i calci di rigore, che hanno deciso l'accesso ai quarti di finale del torneo. La sfida successiva sarà contro l'Argentina. La gara si è svolta a Vancouver, in Canada.

Dopo lo 0-0 dei 90 minuti e dei supplementari vincono gli elvetici 4-3, ora la sfida con l'Argentina. VANCOUVER (CANADA) - La Svizzera vola ai quarti di finale del Mondiale battendo la Colombia per 4-3 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 maturato al termine dei 90 minuti e dei supplementari. Decisivi gli errori di Sanchez ed Hernandez dagli undici metri, che rendono indolore il penalty fallito da Akanji. Ora ai quarti c'è la sfida contro l'Argentina, fresca del successo in rimonta sull'Egitto. La Svizzera sceglie la prudenza in avvio di gara, rimanendo arretrata e concedendo il possesso agli avversari, che trovano la prima occasione al 20', quando Puerta tenta la conclusione a giro sul secondo palo: Kobel vola e intercetta la sfera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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