svizzera avanza ai quarti dei mondiali supera la colombia ai rigori

La Svizzera ha superato la Colombia ai rigori e si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali. La partita si è conclusa con una serie di calci dagli undici metri, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari non avevano prodotto un vincitore. La sfida si è svolta a Vancouver, in Canada.

Svizzera ai Quarti di Finale del Mondiale: Emozioni e Colpi di Scena. VANCOUVER (CANADA) – La Svizzera continua la sua avventura ai Mondiali, avanzando ai quarti di finale dopo aver superato la Colombia in un match emozionante che si è deciso ai calci di rigore. La partita, disputata allo stadio BC Place di Vancouver, si è conclusa con un punteggio di 0-0 dopo i tempi regolamentari e i supplementari, portando così al drammatico epilogo dal dischetto. La qualificazione è stata segnata da momenti di tensione e colpi di scena. Gli errori dal dischetto di Sanchez e Hernandez, entrambi giocatori chiave per la Colombia, si sono rivelati determinanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Switzerland Survive Penalty Drama to Eliminate Colombia and Reach World Cup Quarterfinals

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