L’Architettura della Pace e dello Sviluppo Sostenibile | Dalla Visione 2030 alla Società Inclusiva del 2050
Claudio Quintano c on assistente IA Gemini GOOGLE professore emerito di Statistica Economica già Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope (2010-2016) 16 Maggio 2026 Seminario di Studi in occasione della Giornata internazionale ONU del Vivere insieme in Pace L’interconnessione tra stabilità geopolitica, integrità sociale e progresso economico costituisce il pilastro fondamentale della governance globale contemporanea. Nel contesto delle sfide multidimensionali che caratterizzano il XXI secolo, la pace non può più essere interpretata semplicemente come la mera assenza di conflitti armati, ma deve essere intesa come una condizione dinamica di convivenza, inclusione e dialogo costruttivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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Arco della Pace, Milano [OC] reddit
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