svelata la nuova dacia striker

È stata presentata la nuova Dacia Striker, caratterizzata da un design che combina linee di berlina e funzionalità di station wagon. Il veicolo ha un posto guida rialzato e un’altezza da terra elevata, tipici dei SUV, offrendo spazio a bordo e praticità. La carrozzeria presenta un aspetto dinamico, mantenendo le caratteristiche di un modello versatile e spazioso. La produzione si concentra sulla fusione di elementi di diverse categorie per soddisfare esigenze di spazio e mobilità.

Dacia Striker è una sinergia di più elementi: posto guida rialzato e altezza da terra generosa, tipici dei suv; spazio a bordo, massima praticità, come una station wagon e dinamicità delle linee, tipiche di una berlina. Striker punta all'ottimizzazione del TCO (Total Cost of Ownership) e riduce le emissioni grazie a una gamma totalmente elettrificata e un'aerodinamica curata. Sarà disponibile con un’ampia scelta di motorizzazioni: in primis, il mild hybrid G 140 che unisce, per la prima volta, i vantaggi del bifuel a un sistema mild-hybrid da 48V lavorando in sinergia con il 1.2 litri 3 cilindri turbo e, riducendo al tempo stesso del 10%, le emissioni di CO2. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Dacia Striker, svelata la nuova crossover sotto i 25.000 euro

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