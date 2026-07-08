Dacia presenta la Striker, un nuovo crossover nel segmento C con un prezzo inferiore a 25.000 euro. Il veicolo ha proporzioni insolite, combinando caratteristiche di un SUV moderno e di una station wagon tradizionale. La vettura si inserisce nella gamma Dacia come modello con un design distintivo e una posizione di guida rialzata, offrendo un’alternativa ai modelli più convenzionali del segmento.

Dacia amplia la propria gamma nel segmento C con la Striker, crossover dalle proporzioni insolite che collocano la neoarrivata a metà strada fra un Suv moderno e una station wagon classica. Complementare a Jogger e Bigster, parlando a un pubblico differente dal punto di vista stilistico, è lunga 4,62 metri e ha un'altezza minima da terra che nella variante 4x4 arriva fino a 20 cm. Quattro allestimenti e tre motorizzazioni (anche bifuel Gpl, anche full hybrid, anche a trazione integrale), sarà possibile preordinare la Dacia Striker nell'autunno 2026, con le prime consegne previste per l'inizio dell'anno nuovo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Dacia Striker: crossover atipico a meno di 25.000 euro visto da vicino

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