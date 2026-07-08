La Dacia Striker, un nuovo modello nel segmento C, sarà disponibile in pre-ordine da ottobre 2026 con consegne previste all'inizio del 2027. Si tratta di un crossover con proporzioni insolite, che si aggiunge alla gamma insieme alla monovolume Jogger e al SUV Bigster. Il prezzo di partenza è inferiore a 25.000 euro.

Con la Striker, pre-ordinabile da ottobre 2026 e consegne previste nel primo trimestre del 2027, Dacia amplia la propria offerta nel segmento C. Alla monovolume Jogger e al Suv Bigster si aggiunge la neonata Striker, crossover dalle proporzioni insolite. Ha l’altezza da terra di un Suv - 19 cm per le due ruote motrici, 20 cm per le 4x4 -; le sembianze, la praticità e la versatilità di una station wagon; e l’efficienza aerodinamica di una berlina, con un Cx di 0,29. Proposta in quattro allestimenti, avrà un prezzo d’attacco di poco inferiore ai 25.000 euro. Prodotta in Turchia, la Dacia Striker misura 4,62 metri in lunghezza, 1,82 in larghezza e 1,53 in altezza: proporzioni non sovrapponibili e comunque complementari a quelli della Bigster. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dacia Striker: Suv o SW rialzata? Costa meno di 25.000 euro

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