Suzuki rimane un nome associato alla Juventus, ma secondo fonti vicine al club, non ci sono stati contatti ufficiali con il Parma per il trasferimento del giocatore giapponese. L'interesse dei bianconeri non è stato confermato da incontri o trattative concrete, e al momento non ci sono sviluppi ufficiali riguardo a un possibile trasferimento. La situazione resta quindi senza novità ufficiali.

di Francesco Spagnolo Suzuki resta un profilo accostato alla Juve, ma per Moretto non ci sono stati contatti diretti con il Parma per il giapponese. I dettagli. Il calciomercato estivo entra nel vivo e la Juventus pianifica le proprie mosse per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. I dirigenti bianconeri sono attivi non solo per la difesa e l’attacco, ma valutano anche le opportunità per il ruolo di estremo difensore. Nelle scorse settimane, un nome è stato accostato alla Vecchia Signora: Zion Suzuki, portiere del Parma. Tuttavia, questa specifica pista di mercato non sembra destinata a decollare. A fare luce sulla situazione legata al portiere giapponese è stato il giornalista Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Suzuki si allontana dalla Juve? La verità sull’interesse dei bianconeri per il giapponese

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