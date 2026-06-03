La Juve in corsa per Palestra? La verità sull’interesse dei bianconeri e le possibili mosse – VIDEO

La Juventus sta monitorando da vicino la situazione di Palestra, senza ancora aver ufficializzato un’offerta. Nei giorni scorsi si sono intensificate le voci di un interesse concreto da parte dei bianconeri, mentre l’Inter resta in corsa. Non ci sono state comunicazioni ufficiali né mosse concrete da parte del club torinese. La trattativa resta aperta e in evoluzione, con possibili sviluppi ancora da definire.

di Francesco Spagnolo La Juve continua a seguire con attenzione Palestra. La verità sul possibile tentativo dei bianconeri e la concorrenza all’Inter. Le ultime. Il nome di Palestra continua ad essere da tempo sul taccuino della Juventus. Nell’ultimo appuntamento sul calciomercato in onda sul canale Youtube di Eleonora Trotta ha raccontato anche un retroscena di quanto avvenuto un anno fa. La giornalista, infatti, ha svelato come « i bianconeri ci hanno provato anche un anno fa. Ha parlato con l’entourage del giocatore, che è lo stesso di Kostic, ma poi non ha affondato il colpo ». Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata In questi mesi, però, la situazione non è assolutamente cambiata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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