Stones è davvero un obiettivo della Juve? La verità sull’interesse dei bianconeri per il difensore inglese
Stones è stato offerto alla Juventus, ma al momento non ci sono trattative concrete. La società bianconera sta valutando l’opportunità senza aver avviato negoziati ufficiali, anche a causa dei costi dell’operazione. Il calciomercato dei bianconeri continua a monitorare attentamente le occasioni tra gli svincolati, ma al momento non ci sono sviluppi ufficiali legati al difensore inglese.
di Francesco Spagnolo Stones sarebbe stato offerto alla Juve, ma per il momento non c’è una trattativa concreta anche per i costi dell’operazione. Il calciomercato della Juventus non si ferma mai, soprattutto quando si tratta di monitorare con attenzione le opportunità che arrivano dagli svincolati. Tra i vari profili di spessore internazionale che sono finiti sul tavolo della dirigenza bianconera a Torino, spicca un nome importante per la difesa: si tratta dell’inglese John Stones. L’ex centrale del Manchester City ha concluso la sua gloriosa avventura con i Citizens e rappresenta ora una delle occasioni a parametro zero più intriganti, ma al tempo stesso complesse, dell’intera sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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