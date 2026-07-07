Stones è davvero un obiettivo della Juve? La verità sull’interesse dei bianconeri per il difensore inglese

Da juventusnews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stones è stato offerto alla Juventus, ma al momento non ci sono trattative concrete. La società bianconera sta valutando l’opportunità senza aver avviato negoziati ufficiali, anche a causa dei costi dell’operazione. Il calciomercato dei bianconeri continua a monitorare attentamente le occasioni tra gli svincolati, ma al momento non ci sono sviluppi ufficiali legati al difensore inglese.

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di Francesco Spagnolo Stones sarebbe stato offerto alla Juve, ma per il momento non c’è una trattativa concreta anche per i costi dell’operazione. Il calciomercato della Juventus non si ferma mai, soprattutto quando si tratta di monitorare con attenzione le opportunità che arrivano dagli svincolati. Tra i vari profili di spessore internazionale che sono finiti sul tavolo della dirigenza bianconera a Torino, spicca un nome importante per la difesa: si tratta dell’inglese John Stones. L’ex centrale del Manchester City ha concluso la sua gloriosa avventura con i Citizens e rappresenta ora una delle occasioni a parametro zero più intriganti, ma al tempo stesso complesse, dell’intera sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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