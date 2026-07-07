Stones è davvero un obiettivo della Juve? La verità sull’interesse dei bianconeri per il difensore inglese

Notizia in breve

Stones è stato offerto alla Juventus, ma al momento non ci sono trattative concrete. La società bianconera sta valutando l’opportunità senza aver avviato negoziati ufficiali, anche a causa dei costi dell’operazione. Il calciomercato dei bianconeri continua a monitorare attentamente le occasioni tra gli svincolati, ma al momento non ci sono sviluppi ufficiali legati al difensore inglese.