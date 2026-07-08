superstizioni e buoi dei paesi tuoi

L’Associazione internazionale degli esorcisti si scaglia contro la pratica del Reiki in alcuni ospedali oncologici, come l’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove è utilizzato quale terapia complementare di supporto. Gli esorcisti la mettono giù durissima: “Chi pratica il Reiki cade nel peccato di superstizione e si espone all'azione straordinaria del maligno”. Ora, come dire. Senza voler ferire la sensibilità di chi ha fede, da un punto di vista puramente laico è un po’ come il bue che dice cornuto all’asino. È vero, l’associazione invita caldamente i cattolici a non sottoporsi a questa pratica olistica giapponese e dunque chi non crede al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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