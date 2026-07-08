Superstizioni e buoi dei paesi tuoi
L’Associazione internazionale degli esorcisti critica l’uso del Reiki come terapia complementare in alcuni ospedali oncologici, tra cui l’ospedale Carlo Poma di Mantova. La pratica, adottata come supporto nel trattamento dei pazienti, viene contestata dall’associazione che la considera incompatibile con i principi medici tradizionali. La questione riguarda l’impiego di tecniche energetiche alternative all’interno di strutture sanitarie pubbliche. La discussione si concentra sulla legittimità e sulla regolamentazione di queste pratiche in ambito ospedaliero.
L’Associazione internazionale degli esorcisti si scaglia contro la pratica del Reiki in alcuni ospedali oncologici, come l’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove è utilizzato quale terapia complementare di supporto. Gli esorcisti la mettono giù durissima: “Chi pratica il Reiki cade nel peccato di superstizione e si espone all'azione straordinaria del maligno”. Ora, come dire. Senza voler ferire la sensibilità di chi ha fede, da un punto di vista puramente laico è un po’ come il bue che dice cornuto all’asino. È vero, l’associazione invita caldamente i cattolici a non sottoporsi a questa pratica olistica giapponese e dunque chi non crede al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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